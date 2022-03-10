Кызыл, 10 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, 70 пациентов выздоровели после COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Новые носители зарегистрированы в городах Кызыл и Ак-Довурак, а также на территории пяти районов.

«Из 18 заболевших мужчин — 14, женщин — 4. По возрасту: детей до 17 лет — 6, от 18−49 лет — 6, 50−64 лет — 4, старше 65 лет — 2 случая», — отметили в минздраве.

Таким образом, общее число случаев инфицирования с начала года в республике достигло 12 646. В ковидных стационарах Кызыла, по данным на 10 марта, лечатся 114 больных, семь из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила 42,2%.