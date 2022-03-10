Кемерово, 10 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 10 марта, медицинскую помощь получают 11 129 пациентов с коронавирусом. Днём ранее — 11 408 пациентов, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки было выявлено 553 случая заражения коронавирусом. За это же время пять пациентов скончались, 827 человек выздоровели.

Всего в регионе выявлено 151 112 случаев заражения коронавирусом, 137 809 человек выздоровели, 2174 пациента скончались.