Уфа, 10 марта, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Повышенный спрос на сахар со стороны населения зафиксировали в Башкирии. Об этом 10 марта сообщил министр торговли и услуг региона Алексей Гусев на своей странице в социальной сети.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сахар

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Чиновник отметил, что в последние дни в адрес Минторга региона поступает много обращений от жителей республики по поводу цен и наличия некоторых продуктов на полках магазинов, в том числе сахара.

Министр сообщил, что на цену этого продукта влияют спрос и предложение, логистическая составляющая, наличие товара у производителя, а также стоимость затрат на производство, упаковку, хранение, доставку и другие.

«Многие российские предприятия, производящие продукты питания до этого работали с иностранными производителями по поставке данного продукта, сейчас у них такой возможности нет. Географию своих закупок они переориентировали на внутренний рынок, тем самым увеличив спрос на российский сахар. Это, в свою очередь, привело к некоторому увеличению стоимости», — пояснил Гусев.

Он также отметил, что ещё одним фактором, влиявшим на наличие сахара в магазинах является повышенный спрос на него со стороны жителей. Сотрудники торговых сетей зафиксировали, что спрос на сахар за последние несколько дней увеличился в разы: продавцы физически не успевают завозить его со складов и выставлять в магазинах. Министр сообщил, что в выходные дни прошли встречи с представителями производителей, дистрибьютеров и торговых сетей.

«По их словам, они увеличили объём закупаемого сахара из-за повышенного спроса. Это позволит наполнить полки необходимым товаром в кратчайшие сроки, а выравнивание ситуации с предложением стабилизирует ценообразование», — отметил чиновник, подчеркнув, что на рынке не обошлось и без игроков, которые решили недобросовестно воспользоваться сложившейся ситуацией в целях извлечения большей выгоды.

С такими продавцами будет работать УФАС по Башкирии, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что дефицита товаров в магазинах Башкирии нет.