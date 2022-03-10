Тамбов, 10 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Тамбовской области состоялся второй автопробег в поддержку российской армии, которая принимает участие в спецоперации на Украине. Его участниками стали более 500 водителей, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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Очередной автопробег прошёл 9 марта по инициативе руководителя Тамбовщины Максима Егорова, который возглавил колонну из более чем 500 автомобилей. Автомобильная акция состоялась в поддержку российских солдат и офицеров, выполняющих свой служебный долг в специальной военной операции на Украине. Присоединиться к акции и выразить солидарность российским военнослужащим могли все желающие.

Руководитель Тамбовщины поприветствовал участников автопробега, поблагодарив жителей за участие в акции.

«Спасибо всем, кто откликнулся на мою инициативу. Рад, что столько тамбовчан присутствует на автопробеге. Много молодёжи, которая поддерживает решения президента. Мы здесь, чтобы выразить солидарность с нашими доблестными военнослужащими и сказать: «Мы вместе!», — обратился к участникам Максим Егоров.

Чиновники отмечают, что автопробег стал самым массовым в ЦФО и одним из самых крупных в России.

Напомним, это второй автопробег в поддержку российской армии, инициированный главой Тамбовской области. Аналогичную акцию тамбовчане провели 7 марта. В ней приняли участие ветераны воздушно-десантных войск, ветераны Афганистана, военнослужащие тамбовского гарнизона, а также жители области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров призвал пользователей социальных сетей поддержать действия Вооружённых сил России в спецоперации и дал старт онлайн-флешмобу с хэштегом #силаVправде.