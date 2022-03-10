Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё пять человек
Абакан, 10 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в региональном правительстве.
Rk.gov.ru
Аппарат ИВЛ
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: COVID отступает, ограничения снимают»
Жертвами коронавирусной инфекции стали три женщины (72 года, 81 год, 83 года) и двое мужчин (70 лет, 73 года).
С начала 2022 года в Хакасии скончались 282 пациента с диагнозом COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 90 носителей коронавируса, выздоровели 858 человек.