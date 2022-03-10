Абакан, 10 марта, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Ещё пять пациентов с коронавирусом скончались в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в региональном правительстве.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

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Жертвами коронавирусной инфекции стали три женщины (72 года, 81 год, 83 года) и двое мужчин (70 лет, 73 года).

С начала 2022 года в Хакасии скончались 282 пациента с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 90 носителей коронавируса, выздоровели 858 человек.