Токио, 10 марта, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Принятый в России закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах противоречит позиции Японии касательно этих территорий, заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Японии

«Привлечение японских компаний и компаний третьих стран к такому экономическому взаимодействию <…> противоречит позиции нашей страны по четырем северным островам (южные Курильские острова в России), а также сути обсуждений совместной японско-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта Госдума России во втором и в третьем чтении приняла закон о налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов.

Так, новым организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа (территория Курильских островов) после 1 января 2022 года при соблюдении определенных условий предоставляются налоговые льготы.