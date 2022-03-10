Владивосток, 10 марта, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Во Владивостоке мень чем за неделю собрали 700 кг гуманитарной помощи пострадавшим жителям ДНР и ЛНР, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Владивостока Помощь от Приморья

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«Горожане несут продукты, детское питание, бытовые принадлежности, памперсы и многое другое. 10 марта отправили первую партию в аэропорт — 59 коробок, но прием продолжим. Открыты с понедельника по пятницу с 10 до 15 часов», — пояснили в активисты.

Также пункты сбора гуманитарной помощи работаю во всех муниципалитетах Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11 супермаркетах Амурской области созданы пункты сбора продуктов и товаров первой необходимости для людей, эвакуировавшихся в Россию из Луганской и Донецкой Народных Республик. В приоритете — всё необходимое для ухода за маленькими детьми и пожилыми людьми.