Горно-Алтайск, 10 марта, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 110 пациентов. Всего за время пандемии, таким образом, излечились 26 555 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Выявлено за сутки 86 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске, где диагноз подтвердился у 30 горожан. Новые носители также выявлены в Майминском, Кош-Агачском, Улаганском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования в республике достигло 32 822.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 635, в том числе 587 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 358, за весь период — 416 957», — добавили в штабе.