Владивосток, 10 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Власти Владивостока помогают беженцам из Донецкой Народной Республики обустроиться на новом месте, трудоустроиться, определить детей в сад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Владивостока На встрече с беженцами

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Анна Ковляшенко с супругом и сыном уезжала из ДНР в январе. А вот ее землячке Ольге Басовой повезло меньше. Она уехала из Донецка две недели назад, когда уже началась специальная военная операция. У обеих девушек маленькие дети и в первую очередь во Владивостоке им необходимо решить проблемы с детскими садами и трудоустройством. Все эти вопросы сейчас на контроле в администрации Владивостока.

«В ближайшее время жду от вас документы. С детскими садами уже есть полная ясность, подобрали те, которые вам ближе к дому. Сейчас еще проработаем вопрос по дополнительным занятиям для детей, устроим в секции и кружки. Чтобы они быстрее адаптировались»,— заверил глава Владивостока Константин Шестаков на встрече с беженцами.

Мэр пообещал помочь и с трудоустройством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморью за помощью в получении статуса беженцев обратились две семьи из Донецкой народной республики.