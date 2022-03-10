Абакан, 10 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 90 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 858 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в региональном правительстве, ссылаясь на данные оперштаба.

Елена Молчанова ИА REGNUM Койки в госпитале «Ленэкспо»

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С 1 января 2022 года в Хакасии выявлен 31 441 носитель коронавируса. Коэффициент распространения COVID-19 за четыре дня — 0,4; за семь дней — 0,5.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Хакасии было выявлено 114 носителей коронавируса, выздоровели 232 человека.