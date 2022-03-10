Грозный, 10 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. У главы Чечни Рамзана Кадырова вызвало шок подтверждение информации о биологических лабораториях на Украине, которые финансировались США. Они были предназначены для создания биологического оружия. Наличие таких лабораторий подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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"Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие. Тот факт, что там вели эксперименты именно с биооружием, подтвердила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, которая выразила опасения, что российские военные могут взять под контроль биологические образцы», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал «цинизмом высшей степени» то обстоятельство, что США мало того, что признают свое участие в деятельности, запрещенной Конвенцией о запрете на биологическое и токсинное оружие, но и возлагают ответственность за «любой инцидент с биологическим и химическим оружием на территории Украины на… Россию».

Глава Чечни подчеркнул, что в случае какой-либо аварии в такой лаборатории американские ученые просто вернулись бы домой, а пострадали бы от их действий граждане Украины и других стран. Кадыров припомнил несколько вспышек различных болезней на территории Украины за последние годы, в том числе кори, свиного гриппа, гепатита. Он также привел в пример обнародование документов о деятельности биологической лаборатории в Грузии, недалеко от Тбилиси, где в 2018 году внезапно случилась вспышка гепатита «С», после чего странным образом появилось сразу же лекарство от этой болезни.