Тюмень, 10 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Тюменской области 10 марта 2022 года подписано соглашение о сотрудничестве между правительством региона и российско-немецкой компанией West-Ost Energie GmbH, работающей в энергетической сфере. Об этом сообщает информационный центр областного правительства.

Информационный центр правительства Тюменской области Подписание соглашения о сотрудничестве между West-Ost Energie GmbH и правительством Тюменской области

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Будет реализован проект по сборке газопоршневых установок. В 2023 году в проект планируется инвестировать 69,75 млн рублей, в 2024—2025 годах — ещё 25 млн рублей.

«Многое, с точки зрения импортозамещения, делается сегодня в рамках нефтегазового кластера Тюменской области. И это подписание — ещё один шаг по локализации иностранного партнёра, который сегодня готов разместить производство на территории региона. Компания подтвердила интерес к российскому рынку», — заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2022 году фирмы, которые закупают оборудование у предприятий тюменского нефтегазового кластера, получат кешбэк 1,5−5% в зависимости от общего объёма закупок в течение года.