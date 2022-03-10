Кишинёв, 10 марта, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Вечером 9 марта на автомобильных заправочных станциях Кишинёва собрались «огромные очереди машин». Об этом сообщил в своём телеграм-канале мэр столицы Молдавии Ион Чебан.

David Falconer Очередь из автомобилей на заправке. Портленд. США. 1973

Он отметил, что утром 10 марта ожидается очередное подорожание бензина и дизельного топлива.

«Завтра новые цены на топливо, новые счета и расходы за наш счёт. И мы вновь услышим от власти, что в этом виноваты все, но только не они», — написал Чебан.

Стоит отметить, что в Молдавии предельные цены на автомобильное топливо в последнее время устанавливают ежедневно. С января заправлять автомобиль стало дороже примерно на 20%. 9 марта 95-й бензин подорожал на 1 лей, до 26,68 лея (почти до 170 рублей) за литр, а дизтопливо — на 1,91 лея до 25,02 лея (до 160 рублей).