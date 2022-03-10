Палата представителей США одобрила запрет импорта нефти из России
Вашингтон, 10 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В США прошло голосование в палате представителей по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Трансляция велась на сайте конгресса.
Иван Шилов ИА REGNUM
Нефть
Большинством голосов принято решение о запрете импорта. За принятие законопроекта проголосовали 414 членов палаты, 17 — против.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о запрете импорта энергоресурсов объявил президент США Джо Байден.