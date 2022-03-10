Вашингтон, 10 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В США прошло голосование в палате представителей по законопроекту о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России. Трансляция велась на сайте конгресса.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Большинством голосов принято решение о запрете импорта. За принятие законопроекта проголосовали 414 членов палаты, 17 — против.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о запрете импорта энергоресурсов объявил президент США Джо Байден.