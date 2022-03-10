Улан-Удэ, 10 марта, 2022, 08:11 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Все умершие были в возрасте старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 2906 человек. Общее число подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом достигло 130 101, 45% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За сутки выявлен 341 новый носитель.

«Выздоровели от COVID-19 — 102 199 (+128) человека, дополнительно снято с наблюдения — 254», — добавили в оперштабе.