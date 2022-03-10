Благовещенск, 10 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В одиннадцати супермаркетах Амурской области созданы пункты сбора продуктов и товаров первой необходимости для людей, эвакуировавшихся в Россию из Луганской и Донецкой Народных Республик. В приоритете — всё необходимое для ухода за маленькими детьми и пожилыми людьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.

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Оплаченные товары можно оставлять для беженцев в специальных тележках. Востребованы также продукты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, детская канцелярия и средства индивидуальной защиты.

«В первый день к нам подключились магазины-партнеры, которые уже не единожды участвовали в акциях регионального исполкома Народного фронта по сбору продуктов питания для людей 60+, находящихся на вынужденной самоизоляции, а также для детей из многодетных семей, сладкие подарки для которых мы традиционно готовим накануне Нового года. Сейчас они снова с нами, чтобы организовать среди населения не менее важную помощь для жителей Луганской и Донецкой народных республик», — отметила руководитель регионального штаба Народного фронта в Амурской области Светлана Тюкалова.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Амурской области предлагают пожертвовать средства на закупку всего необходимого для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Деньги принимает Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта».