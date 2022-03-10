В Приамурье собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Благовещенск, 10 марта, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В одиннадцати супермаркетах Амурской области созданы пункты сбора продуктов и товаров первой необходимости для людей, эвакуировавшихся в Россию из Луганской и Донецкой Народных Республик. В приоритете — всё необходимое для ухода за маленькими детьми и пожилыми людьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Народного фронта.
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Оплаченные товары можно оставлять для беженцев в специальных тележках. Востребованы также продукты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежда, детская канцелярия и средства индивидуальной защиты.
Как сообщало ИА REGNUM, жителям Амурской области предлагают пожертвовать средства на закупку всего необходимого для жителей Луганской и Донецкой народных республик. Деньги принимает Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта».