Ханты-Мансийск, 10 марта, 2022, 07:51 — ИА Регнум. В Югре стартовала акция «Zащитникам Отечества». Каждый житель автономного округа может написать письма нашим военным, которые участвуют в спецоперации на Украине, и выразить им слова поддержки и благодарности. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Пресс-служба Ханты-Мансийского регионального отделения партии «Единая Россия» Письма российским воинам-защитникам

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Российские солдаты и офицеры сегодня выполняют долг перед страной, демонстрируя мужество и героизм. Им важна наша поддержка, тёплые слова и пожелания от простых жителей России. Наши солдаты должны знать, что российский народ не верит фейкам и слухам, что мы понимаем важность цели, которая достигается сейчас благодаря нашей армии, говорят организаторы акции «Zащитникам Отечества».

Письма могут быть в классическом формате — на листе бумаги, в виде детских рисунков и плакатов, в электронном формате, смс-сообщением на номер: +7 (929) 240-60-66 . Их можно приносить и присылать по адресу Ханты-Мансийск, улица Комсомольская, 39.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецоперацию российских войск на Украине жители регионов Уральского федерального округа поддержали автопробегами и флешмобами.