Биробиджан, 10 марта, 2022, 07:35 — ИА Регнум. В селе Биджан Еврейской автономии состоялся автопробег машин с литером «Z», символизирующим поддержку спецоперации России в защиту ДНР и ЛНР. Акция проходила под лозунгом «Своих не бросаем», сообщили 10 марта в телеграм-канале правительства региона.

(сс) Z

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Читайте также: В столице Еврейской АО провели акцию в поддержку спецоперации России

Ранее аналогичные автопробеги состоялись в городах ЕАО Облучье и Биробиджан. В столице региона на одной из многоэтажек также разместили неоновую букву «Z» в поддержку солдат российской армии. Лампы горят круглосуточно. В городе развешены баннеры с этим символом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта стадионе «Дружба» в столице Еврейской автономии состоялся флэшмоб в поддержку военнослужащих России. Автомобили горожан встали в форме буквы «Z» и мигали аварийными огнями.