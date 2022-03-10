Курган, 10 марта, 2022, 07:22 — ИА Регнум. В числе военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине, есть жители Курганской области. Об этом заявляет пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Флешмоб курганских общественников в поддержку спецоперации на Украине

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«Правительство Курганской области выражает соболезнования родным и близким военнослужащих, с честью выполнивших свой долг. Вместе с вами скорбит вся наша область, разделяя горечь утраты наших ребят. Они — лучшие сыновья своей страны. Они — настоящая элита нашего государства», — говорится в официальном релизе.

Однако не называется число погибших курганцев и их имена. Но отмечается, что правительство Курганской области совместно с муниципалитетами окажет семьям погибших всю необходимую поддержку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре провожают в последний путь второго земляка, погибшего в ходе спецоперации на Украине.