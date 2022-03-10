Ульяновск, 10 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Ульяновской области продолжают выполнять государственный оборонный заказ, работа идёт в «штатном режиме». Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленность в России

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9 марта руководитель региона встретился с руководством заводов ВПК, чтобы обсудить необходимые меры поддержки в условиях санкционного давления.

«На данный момент региональные оборонные предприятия работают в штатном режиме, продолжают выполнять гособоронзаказ. Сейчас мы должны оперативно реагировать на все вызовы и быть готовыми работать в нестандартных условиях», — написал Алексей Русских.

Губернатор констатировал, что стоит задача сохранить «полный жизненный цикл системообразующих предприятий», что можно обеспечить за счёт импортозамещения и поиска партнёров на новых рынках.

«Поэтому ещё одной важной задачей становится наработка отечественной научно-технологической базы, разработка новых технологий для производства конкурентного товара и налаживание его серийного производства», — отмечает глава региона.

Напомним, что оборонно-промышленный комплекс Ульяновской области представлен шестью предприятиями, где трудятся более 21 тыс. человек, что составляет 49% от численности сотрудников всех промышленных предприятий региона. В 2021 году предприятия ОПК произвели продукции на 33 млрд рублей, или 26% от общего объёма отгруженной продукции промышленных предприятий области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области для минимизации последствий зарубежных санкций сформировано 11 штабов, в том числе — по поддержке промышленности и ВПК.