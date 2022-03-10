Якутск, 10 марта, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Жители Якутии констатировали сильный рост стоимости овощей, в том числе произведённых в республике местной компанией «Саюри». По информации телеграм-канала «Противодействие коррупции в Якутии», цена выращенных в регионе огурцов превысила 400 рублей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Огурцы

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Особое возмущение якутян вызвал тот факт, что компания «Саюри» получает беспрецедентную господдержку в виде льгот, субсидий и преференций территории опережающего развития. Тем не менее, за десять дней огурцы местного производителя выросли в цене более, чем на 100 рублей за килограмм.

Кроме того, стали дорого стоить и томаты. В соцсетях публикуют фото, на котором цена двух помидоров в Якутии составляет 444 рубля, килограмма — 926 рублей. Новая цена огурцов также подтверждается фотографиями. Овощи с ценниками сфотографированы в магазине Якутска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане цена килограмма помидоров достигла 459 рублей, огурцы подорожали почти до 400 рублей. Горожане возмущены и заявляют, что не намерены покупать овощи, у которых такая высокая стоимость.