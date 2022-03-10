Ульяновск, 10 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из оперативных данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, 9 марта в регионе официально выявлено 995 носителей SARS-CoV-2. Это на два случая больше, чем было подтверждено 8 марта (997). Отметим, что в марте начался спад выявляемых случаев заражения коронавирусом.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 909 993 лабораторных исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом в регионе официально подтверждено у 181 510 человек, из них в настоящее время вылечились 164 405 человек, скончались 4432 ковидных больных.