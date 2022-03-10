Южно-Сахалинск, 10 марта, 2022, 05:51 — ИА Регнум. На Сахалине власти держат на контроле цены в магазинах и аптеках и заверяют, что не допустят их необоснованного роста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

larsen9236 Магазин

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На заседании правительства при губернаторе Валерии Лимаренко министр сельского хозяйства и торговли области Инна Павленко заверила, что отпускные цены на продукцию местных производителей в последние недели не менялись. Потребность в овощах, картофеле и яйцах практически полностью обеспечивают местные хозяйства.

Крупная торговая сеть эконом-формата держит наценку на товары первой необходимости до 15%. Оптовики заверяют, что на Сахалине создан достаточный запас продуктов питания. Бесперебойные поставки идут и в государственную аптечную сеть.

В островном регионе бизнесмены получают поддержку по 43 направлениям, в том числе предпринимателям возмещают транспортные расходы на доставку продуктов питания с материка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии увеличат объём фонда предпринимательства, субсидируют проценты по кредитам для бизнеса и снизят ставку налога по УСН. О таких мерах поддержки заявила министр экономики региона Майя Данилова.