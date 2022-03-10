Власти Якутии просят РЖД помочь в обеспечении северного завоза
Якутск, 10 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Якутии продолжаются попытки решить проблему нехватки железнодорожных вагонов для доставки продуктов питания. Эту тему обсудили на заседании специального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий, торгующих продовольствием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Для региона, который живёт в условиях сезонных перевозок грузов, очень важна их своевременная доставка. Правительство республики обратилось в РЖД с просьбой сделать приоритетной перевозку продуктов питания в Якутию.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр региона Андрей Тарасенко назвал плановый и досрочный завоз грузов первоочередной задачей для республики. За помощью к правительству региона предприниматели обратились 3 марта. Они констатировали проблемы с доставкой грузов по железной дороге.