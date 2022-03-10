Якутск, 10 марта, 2022, 06:00 — ИА Регнум. В Якутии продолжаются попытки решить проблему нехватки железнодорожных вагонов для доставки продуктов питания. Эту тему обсудили на заседании специального оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий, торгующих продовольствием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Зимин Василий Полувагон РЖД

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Для региона, который живёт в условиях сезонных перевозок грузов, очень важна их своевременная доставка. Правительство республики обратилось в РЖД с просьбой сделать приоритетной перевозку продуктов питания в Якутию.

«Правительством Якутии в адрес генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова направлено обращение об отправке поезда с 70 контейнерами, гружеными товарами первой необходимости со станции Кунцево-2 и пяти вагонов с продовольствием из Москвы», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр региона Андрей Тарасенко назвал плановый и досрочный завоз грузов первоочередной задачей для республики. За помощью к правительству региона предприниматели обратились 3 марта. Они констатировали проблемы с доставкой грузов по железной дороге.