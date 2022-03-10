Владивосток, 10 марта, 2022, 05:07 — ИА Регнум. В Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморью за помощью в получении статуса беженцев обратились две семьи из Донецкой народной республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД региона.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю Беженцы из ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Супруги с 4-летним сыном из города Дружковка приехали во Владивосток в гости к родственникам ещё в конце января.

А с востока Украины в Приморье прибыла жительница города Донецка со своей 3-летней дочерью. Они были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище на территории России. Приют им предоставила родная сестра.

Сотрудники миграционного подразделения в кратчайшие сроки оформили беженцам все необходимые документы.

Отмечается, что прибывшие в Приморье уже ищут работу.

Читайте также: Более тысячи детей-сирот приехали в Россию из ДНР и ЛНР

Как сообщало ИА REGNUM, семьи в России готовы принимать детей-сирот из ДНР и ЛНР, заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.