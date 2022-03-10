Якутск, 10 марта, 2022, 04:47 — ИА Регнум. В Якутии увеличат объём фонда предпринимательства, субсидируют проценты по кредитам для бизнеса и снизят ставку налога по УСН. О таких мерах поддержки заявила министр экономики региона Майя Данилова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства республики.

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«Наша первоочередная задача — обеспечить в республике продовольственную безопасность и не допустить высокого скачка цен на продукты питания и товары первой необходимости», — отметил заместитель председателя правительства региона Михаил Никифоров.

Пока необходимый запас продуктов питания в Якутии есть, но, чтобы ситуация оставалась стабильной и дальше, необходимо предпринимать меры, отметила Майя Данилова. Предпринимателям региона намерены раздать 400 млн рублей льготных кредитов из спецфонда, размер которого будет увеличен. Кроме того, будет отложен на год переход на уплату имущественного налога по кадастровой стоимости и снижен до 1% налог по УСН. Предпринимателям также разрешили копить долги по налогам в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области предпринимателям предоставят кредитные каникулы, отменят плановые проверки, уменьшат административную нагрузку. Этот список будет ещё дополнен.