Москва, 10 марта, 2022, 03:29 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы удовлетворил крупный финансовый иск «Нефтепромбанка», который лишился лицензии в 2021 году. Судья Давледьянова обязала ответчика — авиакомпанию Air Moldova выплатить долг в размере более 3,5 млн евро. Решение суда ещё может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

Igor Dvurekov Самолёт авиакомпании Air Moldova

Решением суда с иностранной авиакомпании взыскали задолженность в размере 3 522 719,39 евро, где 3,350 млн евро — основной долг, 34 693,15 евро — проценты за пользование кредитом по состоянию на начало июня 2021 года, 137 350 евро — пени на просроченный основной долг по состоянию на начало июня 2021 года и 676,24 евро — пени на просроченные проценты за пользование кредитом.

Напомним, дело слушалось с июня 2021 года. На момент подачи иска сумма соответствовала 302,933 млн рублей. По курсу на дату вынесения решения сумма соответствует 529 млн рублей.