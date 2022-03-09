Сургут, Югра, 10 марта, 2022, 00:12 — ИА Регнум. Житель Сургута поплатился за фейковую новость о деятельности Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции в Украине. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

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В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками УМВД России по Сургуту была выявлена публикация, дискредитирующая деятельность Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали 33 летнего жителя Сургута.

Суд рассмотрел дело сургутянина и приговорил его к штрафу в размере 40 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»).