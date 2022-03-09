Вашингтон, 10 марта, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Передача Киеву новых боевых самолётов не повлияет на эффективность действий ВВС Украины, заявил 9 марта на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, альтернативой могут быть поставки Киеву средств ПВО за счёт «излишков» у сателлитов США.

«Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнерами, располагающими системами противовоздушной обороны, которые могут быть предоставлены Украине. Мы дискутируем со многими странами по этому вопросу», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что введение бесполётной зоны над Украиной, о котором просит Киев, только затянет и расширит конфликт.