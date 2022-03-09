Вашингтон, 9 марта, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Введение бесполётных зон над территорией Украины только затянет и расширит конфликт, заявил 9 марта госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Британии Элизабет Трасс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Напомним, о бесполётных зонах просят украинские власти, потерявшие почти все средства ПВО и всю боевую авиацию.

«Появление американских военных на территории Украины, американских летчиков в украинском воздушном пространстве в полном или ограниченном масштабе, почти наверняка привело бы к прямому конфликту между США, НАТО и Россией, расширению конфликта, его затягиванию, сделало бы его ещё более кровопролитным чем уже есть. Это было бы не интересах наших стран, не в интересах Украины», — заявил Блинкен.

При этом он сообщил, что подобное мнение слышал и от генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о почти полной нейтрализации ВВС ВСУ.