Москва, 9 марта, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Украинские нацисты проводят мероприятия, свидетельствующие о подготовке провокации с применением отравляющих веществ, сообщил 9 марта на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его мнению, результаты этих провокаций будут использованы для обвинения России в применении химического оружия.

«Ночью 9 марта в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова украинскими националистами завезено около 80 тонн аммиака. По словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке», — рассказал Конашенков.

«Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — пояснил он.

Напомним, на сегодняшний день известно, что украинские нацисты препятствуют эвакуации мирного населения из зон боевых действий, используя их в качестве «живого щита».