Москва, 9 марта, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Блогер Катя Клэп пожаловалась на своё эмоциональное состояние. Она написала пост на эту тему в историях личного Instagram-аккаунта 9 марта.

Скриншот видео на YouTube Катя Клэп

«Жизнь сейчас, в это время, ощущается тревожной и напряжённой. Не всегда я могу совладать со своим состоянием, особенно, когда его специально раскачивают. Попытки задеть, унизить, напугать», — поделилась блогер. «Но я понимаю, в любой ситуации, мне нужно быть с вами. И жить. Впитывая всю прелесть мелочей и мимолетных бытовых событий», — обратилась она к своим подписчикам.

Ранее Катя Клэп рассказала о своих планах на 2022 год. Она призналась, что в скором времени собирается стать матерью, поэтому переоборудует кабинет в детскую.