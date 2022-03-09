Челябинск, 9 марта, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Необоснованного роста цен на стройматериалы нужно избегать. Об этом 9 марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

На совещании с представителями строительной отрасли он подчеркнул, что важно пересмотреть все проекты с использованием импортной составляющей и ориентироваться на отечественных производителей. И одним из ключевых вопросов является не допускать необоснованного роста цен как на материалы, так и в целом на стройку.

«Предупреждаю, что буду жёстко реагировать на любые факты необоснованного увеличения стоимости», — пригрозил Текслер. Как сообщало ИА REGNUM, власти области собираются поддержать изготовителей стройматериалов.