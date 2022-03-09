Черкесск, 9 марта, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии снят ряд ограничений, принятых ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Решение о послаблении мер были приняты 9 марта оперативным штабом на основании рекомендаций управления Роспотребнадзора.

Александр Полегенько ИА REGNUM QR-код

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Так, были отменены QR-коды, которые ранее требовались для посещения мест массового пребывания граждан, а также рекомендация по введению дистанционной работы ряда предприятий и организаций, сняты запреты на проведение спортивных и культурных мероприятий.

«С 9 марта в Карачаево-Черкесии полностью снимаются требования по QR-кодам, отменяются рекомендации по переводу работников на дистанционную форму работу, снимаются ограничения по проведению массовых культурных, спортивных и досуговых мероприятий, <…> отменяются ограничения на количество посетителей общепита исходя из площади помещения», — говорится в сообщении оперштаба.

Тем не менее обязанность носить маски в Карачаево-Черкесии не отменена. Масочный режим сохранен в учреждениях и организациях, общественном транспорте, местах массового пребывания людей.