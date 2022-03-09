Нефтеюганск, Югра, 9 марта, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования семье героически погибшего в ходе специальной военной операции на Украины Андрея Шамко, служившего в составе 2-ой отдельной бригады специального назначения. Об этом сообщается на официальной странице правительства ХМАО в социальной сети «ВКонтакте».

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Андрей Шамко

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«Служение Родине было делом всей его жизни», — говорят близкие погибшего спецназовца.

В Югре у 33-летнего Андрея Шамко живут родители и сестра. Супруга родом из Рязани.

Андрей Шамко окончил школу № 31 в городе Киселевске Кемеровской области. В 2006 году был призван на срочную службу в Вооруженные силы России. С 2011 года проходил службу в рядах Российской армии по контракту в Тольятти в должности старшего разведчика. По истечении контракта поступил в Рязанское Гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова, которое окончил в 2018 году. Далее по распределению проходил службу в составе 2-й отдельной бригады специального назначения (Псков).

Провожать в последний путь воина-спецназовца Андрея Шамко будут в Нефтеюганске (ХМАО).

В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что семье погибшего оказывается вся необходимая помощь. В соответствии с российским законодательством родители и вдова погибшего будут обеспечены мерами социальной поддержки для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей. Администрацией города Нефтеюганска оказывается семье погибшего содействие в организации похорон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Югра уже проводила в последний путь первого погибшего во время спецоперации на Украине земляка, воина-контрактника Игоря Василенко из Нижневартовска.