Москва, 9 марта, 2022, 19:56 — ИА Регнум. Фрукты и овощи, молочные продукты, сахар и гречневая крупа наиболее заметно подорожали среди продуктов питания в России в феврале 2022 года. Соответствующие данные приводит 9 февраля Росстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены

Согласно оценке ведомства, за минувший месяц глазированные творожные сырки стали дороже в среднем на 2,9%, сливочное масло — на 2,6%, питьевые сливки — на 2,5%, стерилизованное молоко и сметана — на 2,4%, сгущённое молоко с сахаром — на 2,3%, сахар-песок — на 2,2%, пастеризованное молоко и творог — на 2,1%, гречневая крупа — на 1,5%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали кальмары — на 2,2%, вермишель — на 2%, овсяная и перловая крупы, макаронные изделия, сычужные сыры, кисломолочные продукты, мясные и овощные консервы, какао и чёрный чай — на 1,7−1,9%.

Одновременно с этим мясо кур стало дешевле в среднем на 0,8%, куриные яйца — на 0,2%, пшено — на 1,5%, свинина — на 0,8%, оливковое масло — на 0,2%, неразделанная мороженая рыба — на 0,1%.

Среди плодоовощной продукции наиболее заметно подорожали белокочанная капуста — 10,6%, помидоры — 9,8%, бананы — 9,6%, груши — 9,1%, лимоны — 8,9%, виноград — 8,6%, огурцы — 8,5%, апельсины — 7,9%, морковь — 7%, свекла — 4,6%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в феврале выросли в среднем на 1,17% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении ускорился до 9,15% с 8,73% месяцем ранее.