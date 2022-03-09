Салехард, 9 марта, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Власти Ямала вводят дополнительные меры для поддержки бизнеса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Etnic.ru Ямал

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Губернатор Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Артюхов поручил экономическому блоку оперативно оказывать предпринимателям необходимую поддержку.

Для всех организаций, включённых в реестр малого и среднего предпринимательства, будет действовать отсрочка до 1 сентября 2022 года по платежам для специальных налоговых режимов, включая УСН, ЕСХН и патентную систему налогообложения.

Также на 1 сентября 2022 года переносится срок внесения авансовых платежей по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам. Будет действовать отсрочка на три месяца по всем текущим займам в агентстве «Мой бизнес» с возможностью продления её до полугода. До 1 июня 2022 года процентная ставка на займ агентства «Мой бизнес» зафиксирована на уровне 9,5% годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе отменены для бизнеса все эпидемиологические ограничения — допуск по QR-кодам, ограничения общепита по времени работы.