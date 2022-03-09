Москва, 9 марта, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Украинские власти используют наглую ложь, обвиняя российскую сторону в том, что она не предоставляет коридоров для вывода иностранных граждан из опасных зон, заявил 9 марта на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Заложник

«На многочисленные обращения посольств иностранных государств к украинским властям с просьбами обеспечить вывод своих граждан на территорию Российской Федерации в Киеве сообщают, что российская сторона якобы не предоставляет таких коридоров — это тоже наглая ложь!» — сказал он.

«Сегодня ровно в 10 часов в соответствии с достигнутыми договоренностями на десяти гуманитарных коридорах, инициированных Российской Федерацией, и трех дополнительно по просьбе украинской стороны, Вооруженными силами России введены «режимы тишины», которые неукоснительно соблюдаются до настоящего времени», — подчеркнул начальник Национального центра управления обороной.

Напомним, ранее иностранные студенты сообщали в соцсетях, что украинские боевики открывают по ним огонь, пресекая их попытки выйти из зон военных действий.