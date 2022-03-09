Тюмень, 9 марта, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В Тюмени ситуация в розничной торговле продовольствием стабильная. Об этом сообщает департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Товар на полках в магазине

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В магазинах областного центра в ежедневном режиме ведётся мониторинг товарных запасов по 11 основным позициям социально-значимых товаров, в том числе по сахару.

В последнее время в Тюмени замечен ажиотажный спрос на ряд продуктов питания со стороны населения. При этом, скупая продукты в большом количестве, тюменцы искусственно создают дефицит товара. Предприятия розничной торговли, оптовое звено едва успевают заместить запасы на полках магазинов при повышенном спросе со стороны населения.

«Продукция по основным товарным группам в Тюмени ритмично отгружается в магазины», — сообщают в ведомстве.

В департаменте уверяют, что даже при существующем ажиотажном спросе со стороны населения на сегодняшний день запасы составляют до 20 дней. Товарные запасы стабильно пополняются, логистические цепочки не нарушены. На территории региона представлены и работают все крупные федеральные торговые сети, стабильно функционируют два распределительных центра сетей X5 Retail и «Магнит», а также предприятия оптового звена. Не наблюдается ситуации по сбою поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ Владимир Якушев 9 марта поручил главным федеральным инспекторам своевременно выявлять факты необъективного повышения стоимости товаров и подключать к этим ситуациям ФАС и прокуратуру. «Чем эффективнее мы будем пресекать спекуляции, тем меньше будет социальное напряжение», — отметил полпред УрФО.