Кэлимэнешти , , 19:19 — REGNUM Один человек погиб и двое получили ранения различной степени тяжести в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в районе населенного пункта Кэлимэнешти на юге Румынии. Об этом 9 марта сообщает «Румынское телевидение».

В Ленобласти из-за упавших цистерн затруднено движение по трассе «Кола» Группа в ВК «ДТП и ЧП СПб»

Согласно официальной информации, дорожная авария произошла днем: водитель автоцистерны, перевозившей жидкий водород, не справился с управлением, и, врезавшись в легковой автомобиль, транспортное средство перевернулось на железнодорожные пути.

В итоге было блокировано движение как по шоссе государственного значения Рымник — Сибиу, так и на участке Вылча Румынской железной дороги. Расследованием обстоятельств инцидента занимается местная прокуратура. Правоохранители отказываются от каких-либо комментариев в этой связи.

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