Румыния, 9 марта, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили ранения различной степени тяжести в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в районе населенного пункта Кэлимэнешти на юге Румынии. Об этом 9 марта сообщает «Румынское телевидение».

Группа в ВК «ДТП и ЧП СПб» В Ленобласти из-за упавших цистерн затруднено движение по трассе «Кола»

Согласно официальной информации, дорожная авария произошла днем: водитель автоцистерны, перевозившей жидкий водород, не справился с управлением, и, врезавшись в легковой автомобиль, транспортное средство перевернулось на железнодорожные пути.

В итоге было блокировано движение как по шоссе государственного значения Рымник — Сибиу, так и на участке Вылча Румынской железной дороги. Расследованием обстоятельств инцидента занимается местная прокуратура. Правоохранители отказываются от каких-либо комментариев в этой связи.