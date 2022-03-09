Вашингтон, 9 марта, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В TikTok появился новый инструмент, который поможет начинающим исполнителям загружать музыку и получать оплату за её использование в соцсети. Об этом 9 марта пишет Billboard.

Chantelle van Heerden TikTok

Как отмечает издание, SoundOn представляет из себя бесплатный музыкальный портал только для исполнителей, в котором в режиме реального времени отображается статистика с количеством прослушиваний их песен. В этом разделе музыкант может обратиться к команде из десятков сотрудников, работающих непосредственно над SoundOn — они помогают продвигать песни и получать доход с платформы.

Добавим, что на данный момент SoundOn доступен только для пользователей из Великобритании и США. Пока неизвестно, когда инструмент появится в других странах.