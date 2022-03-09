Оттава, 9 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Канада дополнительно выделит Украине 50 млн канадских долларов ($38,8 млн) на «военное оборудование», заявил 9 марта на пресс-конференции канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Канады

«Сегодня я анонсирую дополнительное выделение 50 млн долларов на оборудование, которое мы отправим на Украину в качестве помощи», — заявил Трюдо.

Напомним, 1 марта он пообещал выделить Киеву противотанковое вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР проводят военную спецоперацию по денацификации Украины.