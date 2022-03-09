* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:42 — REGNUM Запрет на посещение общественных бань в столице Афганистана введён для женщин, сообщает 9 марта Aamaj News. Соответствующее постановление подписано талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Михайлович Герасимов. В бане

Что касается мужской половины населения, то ей «при посещении бань следует скрывать своё тело от пупка до колен», отмечается в документе. Кроме того, наложен запрет на западный стиль причёсок и бород для мужчин — парикмахеров ограничили в этом отношении.

Напомним, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти в Афганистане в середине августа прошлого года. Они уже ввели ряд ограничений, касающихся мирного населения, ссылаясь при этом на законы ислама.

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