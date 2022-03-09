Оттава, 9 марта, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Канадский рэпер Дрейк (Обри Дрейк Грэм) безвозмездно вручил $10 тыс. своему фанату. Соответствующей информацией 9 марта поделился на своей странице в Instagram блогер DJ Akademiks (Ливингстон Аллен).

The Come Up Show Рэпер Дрейк

https://www.instagram.com/p/Ca3X3LCAlb5/

Известно, что действие произошло во время отдыха музыканта на островах Теркс и Кайкос. Капитал самого рэпера в настоящее время превышает $180 млн.

Напомним, что Дрейк начал свою музыкальную карьеру в 2007 году. На текущий момент дискография артиста насчитывает шесть студийных альбомов.