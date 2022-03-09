Киркук, Ирак, 9 марта, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Новый нефтеперерабатывающий завод мощностью 75 тысяч баррелей в сутки появится в Ираке, сообщает 9 марта INA. Другие заводы будут модернизированы.

Neftehim Нефтеперерабатывающий завод

Как уточнил гендиректор «Северных нефтеперерабатывающих заводов» Кассем Хусейн, новое предприятие появится в иракской провинции Киркук. Разрешение местных властей на строительство находится на стадии утверждения.

Он добавил, что в стране также модернизируют ряд действующих нефтеперерабатывающих заводов в провинциях Салах-эд-Дин и Анбар.