Москва, 9 марта, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Главная военная прокуратура РФ займётся выяснением причин привлечения военнослужащих срочной службы к выполнению задач на территории Украины, сообщил 9 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военнослужащие Министерства обороны

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений Вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — рассказал Песков.

«В связи с фактами присутствия ряда военнослужащих срочной службы в частях Вооруженных сил, которые участвуют в проведении специальной военной операции на территории Украины, по указанию президента России в Главную военную прокуратуру направлены материалы для проверки и правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обнаружились факты присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских ВС в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.