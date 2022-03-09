Липецк, 9 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Липецкой области с 11 марта продовольственные ярмарки начнут работать по новому расписанию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на продукты питания

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В муниципалитетах ярмарки будут устраивать раз в неделю, преимущественно в выходные дни.

В Липецке ежедневно будут работать ярмарки на улице Космонавтов, 110 и около Городского Дворца культуры. По будням ярмарка будет работать на площади перед ТЦ «Линия», по выходным — рядом с гипермаркетом «Ашан».

Основной акцент будет сделан на продаже социально значимых товаров от местных производителей. Стоимость товаров будет представлена без розничной наценки.