Ростов-на-Дону, , 17:54 — REGNUM Главный тренер гандбольного клуба «Ростов-Дон» — шведский специалист Пер Юханссон, намерен тренировать команду в дистанционном режиме. Об этом сообщает ряд интернет-издания.

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«Я хотел бы вернуться в Россию, когда все успокоится. Если «Ростов-Дон» откажет мне в консультации на расстоянии, то я должен буду принять их решение», — приводят СМИ слова Юханссона.

ИА REGNUM напоминает, что Пер Юханссон возглавил тренерский штаб «Ростов-Дона» летом 2020 года. Донской клуб он считает одной из лучших гандбольных команд в мире.