Вашингтон, 9 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Американский певец Pink Sweat$ (Дэвид Боуден) представил видео на песню Real Thing, записанную при участии исполнительницы Тори Келли (Виктория Лорен Келли). Премьера ролика состоялась 9 марта на YouTube-канале артиста.

Скриншот YouTube Pink Sweat$

По сюжету работы, музыканты становятся участниками съёмок, на которых они рассказывают о любовных чувствах. Этот клип стал первым для обоих артистов в 2022 году.

Напомним, что 28 января 2022 года Pink Sweat$ опубликовал новый мини-альбом. Проект получил название Pink Moom и включил в себя 8 треков.